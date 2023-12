Il n’est pas toujours évident d’offrir des cosmétiques même aux beautistas les plus aguerries, car la peau de chaque personne est différente et il en va de même pour ses goûts et envies. Mais il y a de ces soins des cheveux et du visage qui répondent à des besoins universels tout en proposant une galénique sensorielle, un emballage exquis et une performance exemplaire, et il en va de même pour le maquillage aux nuances riches et aux finis impeccables. Ici, huit produits de beauté haut de gamme parfaits pour se gâter, mais qui se placent aussi facilement sous le sapin pour faire plaisir à un être cher.