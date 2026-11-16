Il n’est pas toujours évident d’offrir des cosmétiques même aux beautistas les plus aguerries, car la peau de chaque personne est différente et il en va de même pour ses goûts et envies. Mais il y a de ces soins des cheveux et du visage qui répondent à des besoins universels tout en proposant une galénique sensorielle, un emballage exquis et une performance exemplaire, et il en va de même pour le maquillage aux nuances riches et aux finis impeccables. Ici, dix produits de beauté haut de gamme parfaits pour se gâter, mais qui se placent aussi facilement sous le sapin pour faire plaisir à un être cher.
Concentré à la rose noire Sérum éclat jeunesse, Sisley Paris
Pour un éclat inégalé et une peau hydratée et rebondie, on ajoute ce sérum à la galénique ultrasensorielle à notre rituel de soin. Notre peau raffole de sa formule, qui mise sur un complexe d’antioxydants, un extrait exclusif de rose noire et de l’acide hyaluronique pour nous procurer un teint plus frais et lumineux.
Prix : 415 $
Baume à lèvres hydratant, Prada Beauty
Ce baume à lèvres aux ingrédients nourrissants et apaisants glisse sur les lèvres aisément en un geste fluide et élégant. Son tube épuré en métal en fait un objet de design, tandis que la toute dernière nuance offerte, Wisteria Gleams, s’adapte au pH de nos lèvres pour créer une teinte lilas rosée diaphane aux reflets subtilement irisés.
Prix : 65 $
Crème corps cachemire raffermissante Resveratrol-Lift, Caudalie
À la gamme Resveratrol-Lift, de Caudalie, qu’on apprécie pour ses effets lissants et raffermissants, s’ajoute ce baume pour le corps à la texture onctueuse et au parfum subtil, mais agréable, qui laisse notre peau douce et nourrie. Son secret? Un mélange de resvératrol, d’acide hyaluronique, de beurre de karité et d’iris.
Prix: 53 $
Fard à joues Dolci, Armani Beauty
Difficile de résister à ce fard à joues au format trop mignon qui s’inspire des confiseries italiennes! Adaptée aux joues et aux lèvres, sa formule crème-poudre est facile à appliquer et à estomper pour créer un look monochrome au fini tout en douceur.
Prix : 48 $
Palette pour le visage Brewed Reflections, Yves Saint Laurent
Deux illuminateurs, deux fards à joues mats et deux autres à la texture satinée sont réunis dans cette chic palette qui permet de créer une multitude de looks en les portant seuls ou jumelés. Le tout est offert en deux déclinaisons pour les teints plus clairs ou plus foncés.
Prix : 115 $
Rehausseur d’éclat, Clé de Peau
Offert dans un écrin beau comme un bijou, cet illuminateur multidimensions est fait à partir de poudre précieuse d’opale qui réfléchit la lumière afin de rehausser l’éclat du teint. Infusée d’huile d’argan, la poudre ultrafine propose un fini hydratant et un effet tout à fait radieux.
Prix : 133 $
La Lotion Precious, Clarins
Cette essence, qui allie de l’extrait de kalanchoé officinal, de reine de la nuit et de graines d’acérola en une texture fluide et rafraîchissante au parfum délicat, a tout pour plaire : elle hydrate et adoucit l’épiderme tout en aidant à rehausser son éclat en un geste quotidien des plus agréables.
Prix : 160 $
Crème rajeunissante Concentré Ginseng, Sulwhasoo
La texture gel à la fois légère et décadente de la crème hydratante Concentré Ginseng de Sulwhasoo en fait un essentiel absolu, sans oublier sa formule aux saponines et aux peptides de ginseng visant à améliorer la fermeté et l’élasticité de l’épiderme. À l’application, elle fond dans l’épiderme pour hydrater en profondeur tout en procurant un moment de pur bonheur.
Prix : 350 $
Crème ultrahydratante aux céramides Honey Halo, Farmacy
Des céramides, du miel, de la propolis, de la gelée royale et de l’extrait de figue se rencontrent au sein de cette crème profondément hydratante au parfum délicieux, pour le plus grand bonheur et confort de notre peau.
Prix : 13 $
Elixir Ultime L’Huile Originale rechargeable, Kérastase
Cette huile polyvalente est le pire ennemi des frisottis et des pointes fourchues. Une seule petite pompe du mélange de quatre huiles précieuses, dont l’huile d’argan et de camélia, suffit pour multiplier la brillance de notre chevelure et pour l’imprégner d’un parfum aux effluves raffinés.
Prix : 97$