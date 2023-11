Qu’on cherche à cocher les noms de quelques adeptes de beauté figurant sur notre liste ou qu’on soit à la recherche du parfait présent à s’offrir à soi-même, on risque de trouver quelques bijoux parmi cet assortiment d’ensembles-cadeaux. Des produits de maquillage en format mini (et mimi!) aux formules de soins de la peau ultraconvoitées, on y trouve des coffrets qui feront le bonheur autant des membres de notre famille que de nos amis. Jolis boîtiers, produits de qualité et valeur ajoutée sont au rendez-vous et ce, que notre budget soit de 30 $ ou de 600 $.