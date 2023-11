L’huile sèche est l’une de nos galéniques chouchou en matière de soins pour le corps, et celle-ci de la gamme Body Proud ne nous a pas déçues. Infusé de vitamines C et E et d’huiles d’amande douce et de pépin de raisin, ce soin s’absorbe très vite et laisse la peau douce et nourrie. On raffole aussi de son parfum envoûtant aux agrumes!

Prix : 14,98 $