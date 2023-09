La fin de la saison estivale rime avec de nouvelles tendances vestimentaires, une météo plus fraîche, de sublimes paysages colorés et le retour du cocooning. C’est aussi le moment de ranger nos fragrances plus légères et fraîches et d’adopter des parfums aux notes plus intenses et chaleureuses. Cet automne, on ajoute l’une de ces 7 fragrances récemment arrivées sur le marché à notre garde-robe olfactive pour s’imprégner au maximum des effluves et de l’ambiance de la saison. Jus vanillés, floraux, sucrés et ambrés sont à l’horizon!