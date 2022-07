«La COVID est de toute évidence à blâmer pour cet achat, mais ce n’était pas le seul facteur en cause. Fin 2020, ça ne tournait pas rond et on était à l’aube d’un autre hiver sous le signe de l’isolement. J’avais besoin de me faire plaisir, mais je me sentais extrêmement coupable d’envisager une telle dépense. J’ai donc acheté l’échantillon, qui coûtait 40 $. Déjà, je me disais: «Ouf, 40 $ pour une si petite chose!», mais j’ai adoré le produit. Son principal atout est qu’il m’évite d’avoir à le comparer avec d’autres sérums de remplacement. Mes parents ont tous deux connu la misère et m’ont appris à économiser jusqu’au moindre sou. Je me permets de dépenser pour les vacances, mais pour ce qui est des vêtements, des chaussures et même de la nourriture, je profite toujours des soldes. Toujours. Je pense souvent au montant que j’ai payé pour ce sérum. Ce n’est pas un peu exagéré? Puis, tout de suite après, je me dis: “Ah, et basta! On est en pandémie, après tout.”»

Composé resurfaçant, d’U Beauty (296 $ les 50 ml).

– Kristina, analyste commerciale principale, Vancouver