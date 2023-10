Et si on se réappropriait le droit de boire un pumpkin spice latte — une boisson réconfortante à laquelle l’étiquette «fille basic» est trop souvent accolée lorsqu’une jeune femme la commande — sans se faire juger? Comme si on faisait un pied de nez au concept d’«écart d’autorité» (du brillant essai The Authority Gap, de l’autrice anglaise Mary Ann Sieghart), qui décrit la différence de perception et de traitement basée sur le genre qui existe inconsciemment dans l’esprit des gens et qui leur fait souvent considérer les voix, les intérêts, les vocations et l’opinion des femmes comme moins crédibles et importants que ceux des hommes. Si les bières de microbrasserie et le whisky — souvent perçus comme «masculins» — ont la cote, notre latte à la citrouille l’a, lui aussi. C’est dit!