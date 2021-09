Mois après mois, elle partage ses coups de cœur culturels avec verve et enthousiasme… mais, côté beauté, à quoi aspirera la chef de contenu culture cet automne? «Je rêve de lèvres rouges! Avec le port du masque, j’ai presque complètement arrêté de maquiller mes lèvres, mais je vais vite remédier à la situation. À go, on déconfine notre bouche!» Le rouge se devra d’être crémeux, intense, extracouvrant et un brin froid. Laurie a aussi la ferme intention d’essayer un tube fuchsia et une panoplie d’autres voiles colorés pour habiller sa moue, sans omettre de dorloter ses lèvres en les exfoliant et en les hydratant «30 minutes avant l’application d’un rouge, surtout s’il est de longue tenue.» Une astuce à laquelle elle tient mordicus, tout comme l’application d’une crème teintée unifiante et munie d’une protection solaire à large spectre. Son instinct la transportant d’une pièce de théâtre à un bouquin, il n’est pas étonnant que le mot qui évoque le mieux son rituel beauté automnal soit «spontanéité». «Je veux faire ce dont j’ai envie, quand j’en ai envie.» Et on se presse de l’imiter!