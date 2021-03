Dès que les salons de coiffure ont rouvert leurs portes, je me suis précipité chez Funky Toque pour que la coloriste Arianne Bélanger me fasse la plus belle des têtes blondes après des mois de jachère. Depuis, je dorlote ma crinière décolorée avec cette crème réparatrice sans rinçage, qui, avec son extrait de centella asiatica, découle directement de la skinification, un terme qui désigne la tendance de soigner nos cheveux et notre cuir chevelu comme on soigne notre visage. J’en appliquais l’équivalent d’une pièce de 25 cents sur mes longueurs et mes pointes avant de tresser mes cheveux et, au final, je sens ma fibre capillaire renforcée et hydratée.