LA TENDANCE

Après le maquillage «latte» ou «strawberry girl» (merci à la top Hailey Bieber, qui lance souvent ces courants en affichant ses looks coups de cœur et en leur donnant des noms qui creusent l’appétit!), c’est au tour des «cherry cola lips» de faire fureur sur les médias sociaux. Ce maquillage des lèvres emprunte en effet au cola à la cerise ses teintes riches, profondes et pétillantes. Combinant un traceur foncé (idéalement brun sombre, voire noir si on l’ose!) à une encre rouge vibrante et à un gloss framboise ultralustré, le look au fini glossy est à la fois fun, frais, sexy et séducteur.

ON L’A VUE SUR

Kylie et Kendall Jenner, Rosalia, Chiara Ferragni, Rachel Zegler, la mannequin de l’heure Amelia Gray