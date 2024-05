La saison des terrasses est officiellement ouverte, et on ne peut penser à une meilleure manière de l’inaugurer qu’en ayant une boisson fraîche et pétillante à la main. Cette association toute naturelle est sans contredit la raison pour laquelle le spritz, un cocktail multicentenaire qui combine un alcool fort, du prosecco et du soda, a gagné en popularité ces dernières années.

Rapide et facile à préparer — même pour celles d’entre nous qui n’ont pas le gène de la mixologie —, et peu alcoolisé, le spritz est plus polyvalent qu’on ne l’imagine. Bien qu’on l’associe spontanément à des spiritueux amers, il peut être préparé à l’aide de différents alcools forts. Alors, même si l’amertume des spritz auxquels vous avez goûté jusqu’ici ne vous a pas plu, vous pourriez apprécier le goût frais et léger du Hugo spritz St-Germain, concocté à base de liqueur de fleur de sureau St-Germain et de Martini prosecco.