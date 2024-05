David C. Chung, fondateur de Farmacy Beauty, a mis au point la marque de soins capillaires The Rootist pour traiter les racines, le cuir chevelu et les cheveux de façon symbiotique: il a remplacé l’eau par un ferment biologique afin d’éviter de diluer le produit et de maximiser ses bienfaits jusqu’aux pointes. On vaporise ce sérum riche en vitamine C avant le coiffage pour réduire la casse, lisser les mèches rebelles et obtenir une brillance digne d’une pub.

Prix: 68 $