Dans cette nouvelle série d’articles présentée par Activia, on s’intéresse à la santé digestive tout en explorant l’activité physique, la nutrition et la pleine conscience, trois piliers visant à nous aider à nous sentir bien à toute heure du jour. Troisième partie: la pleine conscience.

C’est avec les années qu’on bâtit son «coffre à outils». Dans cette petite (ou très grande) boîte qu’on remplit de trucs et de morceaux de sagesse amassés en chemin, on trouve les mots, les comportements, les routines et les habitudes nous aidant à naviguer en période d’anxiété, dans l’inconnu, avec des pensées nuageuses et dans les relations humaines. Bien que chaque coffre ait sa couleur, j’ai toujours cru que le pouvoir résidait autant dans la connaissance que dans le partage. Voici donc bien humblement le nouveau contenu de ma boîte à outils visant à m’accompagner dans une quête de calme et de bien-être général: l’attention particulière portée à ma santé digestive grâce à divers exercices de pleine conscience.

En souhaitant prendre soin de notre bien-être au quotidien, il est fort pertinent de s’intéresser à la conversation entre notre cerveau et notre intestin, les deux comportant des neurones pouvant jouer un rôle dans nos humeurs et la gestion qu’on en fait. Ils sont intimement liés : une période de stress psychologique peut mener à un inconfort intestinal et à un dérangement digestif, tout comme des problèmes intestinaux peuvent être la source d’un stress. Suivre son gut feeling, ici, c’est littéralement être à l’écoute de notre second cerveau.

Être à l’écoute, c’est ça, la pleine conscience. En prenant ancrage dans le moment présent afin d’observer et de déterminer les symptômes ressentis (qu’ils soient physiques ou psychologiques), on tente d’y répondre afin d’accéder à un sentiment de bien-être. Parmi les actions qui peuvent soutenir notre bien-être et, par le fait même, notre santé intestinale:

– Bouger fréquemment pour augmenter la circulation sanguine vers l’intestin;

– Ralentir et approfondir sa respiration en inspirant doucement par le nez pour gonfler le ventre d’air, puis en expirant par la bouche;

– Adopter l’habitude de vérifier son état mental quand des symptômes intestinaux surviennent;

– Tenter de répondre aux symptômes intestinaux en ouvrant sa boîte à outils remplie de trucs veillant à son mieux-être, que ce soit de téléphoner à un ami, pratiquer la méditation, faire une marche en plein air ou se libérer en couchant ses émotions sur papier (dans un journal par exemple).

Deux cerveaux, ça semble beaucoup, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils s’entendent très bien et ont tous deux besoin d’amour, de nutriments et de repos.