Les masques en tissus, l’accessoire mode ultime du printemps 2020? Voici quelques modèles créés par des entreprises québécoises qui risquent de faire tourner les têtes à l’épicerie (on a la vie sociale qu’on peut, hein). Bien entendu, ils ne remplacent pas le lavage des mains et la distanciation sociale et servent surtout à protéger les autres. Comment bien les mettre et l’enlever? Comment les fabriquer soi-même? Autant de questions auxquelles on répond dans notre Guide de bon usage des masques maison.