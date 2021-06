Sur sa routine matinale

«Le matin, avant de sauter sous la douche, je brosse tout mon corps à sec – je fais ça depuis une vingtaine d’années. Ça m’énergise, en plus de faire des miracles pour le drainage lymphatique. Une fois sous l’eau, je nettoie mon visage avec l’huile nettoyante douce Milky Mushroom et, un jour sur deux, je l’exfolie avec mon fameux masque illuminant et gommant au curcuma. Je termine toujours ma douche par un jet d’eau froide d’une ou deux minutes. C’est génial pour le corps et les cheveux, et ça me réveille mieux qu’un café! Une fois sortie, j’applique mon sérum à la vitamine C Noni Bright – le noni est un fruit australien qui regorge de vitamine C – avant d’appliquer l’huile pour les yeux Noni Radiant. Je termine par la crème hydratante Turmeric Glow et l’huile pour le visage Noni Glow, que je mélange ou que je superpose. Je masse aussi mon visage avec un gua sha afin de le dégorger.»

Sur son maquillage de tous les jours

«J’adore l’anticernes “Un” Cover-Up, de la marque RMS Beauty, que je mélange à quelques gouttes d’huile pour le visage avant d’en fondre une fine couche sur l’ensemble de mon minois. Ça unifie le teint en douceur tout en hydratant la peau! Ensuite, j’utilise l’illuminateur Rose Quartz, de KORA Organics, sur l’arcade sourcilière, les pommettes et les clavicules avant d’appliquer un peu de fard à joues crémeux de la marque Merit sur mes joues. Côté lèvres, j’adore le baume teinté LipFuel, de Kosas, dans la nuance Pulse. Je termine avec le gel Gimme Brow, de Benefit, le mascara volumisant de RMS Beauty, et je couvre mes paupières d’un voile de fard Jewel Pot, de Charlotte Tilbury, dans la nuance Walk of No Shame.»

Sur ce qu’elle lit en ce moment

«Je viens de commencer The Three Mothers: How the Mothers of Martin Luther King, Jr., Malcolm X, and James Baldwin Shaped a Nation, que mon amie Anna Malaika Tubbs a récemment lancé, et, parallèlement, je lis Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything, de B. J. Fogg. J’aime dévorer simultanément deux bouquins de genres différents!»

Sur l’importance de préserver son équilibre

«Je jongle constamment avec mon rôle de mère de trois garçons et celui d’entrepreneure. Certaines journées sont plus difficiles que d’autres, mais j’essaie d’enseigner à mon équipe et à mes enfants qu’il est important d’être souple, comme un saule. Parce que dans une tempête, le saule se déplace avec elle; il n’essaie pas de se battre, donc il ne brise pas.»