La collection, composée de la palette Fighting for the Beauty of Fluidity (43 $), comprend une sélection de neuf ombres à paupières, un duo de base crème pour les yeux Embrace Your Duality (29 $), une palette de rouges à lèvres From Harris, With love (25 $), composée de trois teintes universelles et, finalement, un crayon khôl pour les yeux (24 $) dont la nuance dorée rehausse à merveille toutes les couleurs d’iris. La collection a été pensée pour que ses utilisateurs puissent créer autant des looks simples qu’élaborés. Comme Harris Reed l’a dit : «la collection est pour tout le monde, pas seulement les hommes, pas seulement les femmes.»

La collection sera offerte en ligne à partir du 18 février.

*Le pronom iel a été utilisé pour respecter l’identité non-binaire de Harris Reed, qui, en anglais, utilise le pronom «they».