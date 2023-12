Qu’avez-vous appris en faisant une incursion dans l’univers du maquillage?

Je n’avais pas réalisé à quel point les gens ne croyaient pas à l’innovation ou même à la possibilité d’innover dans ce milieu. J’ai constaté qu’on se préoccupait beaucoup plus du rendu d’un produit que de son effet sur notre peau et sur notre état d’esprit. Peu importait que le maquillage soit bon ou mauvais pour la peau, pourvu qu’on paraisse bien. Je détestais cette façon de penser. Je me suis dit: “C’est exactement ce que je ne veux pas faire. Comment pourrait-on changer la donne?” Compte tenu des formidables innovations qu’on voit dans les domaines autres que le maquillage, j’ai pensé qu’il serait certainement possible de créer une marque écologique, végétalienne, qui n’aurait pas été testée sur les animaux, et qui ne ferait aucun compromis sur la performance. Le maquillage devrait toujours être hyperfonctionnel. Ce qui me rend si fière de cette entreprise, c’est qu’elle incarne tout ce que j’aime en matière de soins personnels et de beauté.

Prendre soin de soi est l’un des piliers de Haus Labs. Pourquoi est-ce si important pour vous?

Je sais par expérience que le maquillage peut vraiment contribuer à transformer notre état d’esprit, à nous donner confiance en nous et à rehausser notre image de nous-mêmes. Certaines personnes pensent que ça ne devrait pas être le cas et qu’on devrait avoir confiance en nous à 100 % même quand on n’est pas maquillées. S’il en va ainsi, alors, c’est merveilleux, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Le maquillage aide certaines personnes à se sentir mieux dans leur peau et à exprimer leur identité. Je suis convaincue que se maquiller est une façon de prendre soin de soi. Je voulais que mon entreprise ait cette approche pour démontrer que l’important, c’est la façon dont on se sent; ce n’est pas juste de quoi on a l’air.