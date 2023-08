Le destin d’Olivier Polge était écrit dans le ciel: le fils du célèbre parfumeur Jacques Polge, qui a œuvré chez Chanel pendant 37 ans, a grandi à Grasse et à Paris, entouré des plus nobles matières premières. Après un passage remarqué à la compagnie américaine l’International Flavors and Fragrances, il a rejoint les rangs de Chanel en 2013, aux côtés de son père, jusqu’à la retraite de ce dernier. Depuis 2015, il est le nez officiel de cette maison française, où il se distingue par son approche unique, qui lie élégance classique et modernité. On lui doit, entre autres, N°5 L’eau, Bleu de Chanel et Misia. On a voulu tout savoir sur ses inspirations, la façon dont il crée un parfum et la fragrance qu’il porte lui-même. Rencontre.

SUR SON PROCESSUS DE CRÉATION

«Je d’esprit qu’à une personne en particulier quand je crée. Il n’y a pas de règle absolue, mais je trouve que certaines notes fleuries révèlent un parfum extraverti, alors que d’autres notes forment des fragrances un peu plus intimes. Peut-être qu’on en discuterait et on ne serait pas tout à fait d’accord… et c’est ce qui fait la beauté des choses!»

SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES QUI LE FONT VIBRER

«J’ai toujours été très, très attiré par l’iris. C’est un ingrédient assez spécial, très Chanel, parce qu’il est abstrait: un peu floral, un peu poudré, un peu boisé, assez difficilement définissable. C’est une matière première qu’on a toujours eue dans nos parfums — il y en a une petite touche dans le N°5, et le N°19 détient en son cœur une des plus belles utilisations de l’iris.»

SUR LA CONSTRUCTION D’UN PARFUM

«J’aime beaucoup cette phrase que Gabrielle Chanel a dite à Ernest Beaux, à l’époque de N°5: “Je suis un artisan de la couture. Je veux un parfum qui soit un composé, comme une robe.” C’est-à-dire qu’elle ne voulait pas que ses parfums sentent comme du jasmin ou de la rose, mais comme une construction non figurative, à l’image d’un vêtement unique, élaboré avec différents tissus.»