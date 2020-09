Quand j’appelle Shay Mitchell, elle est à la maison en Californie et se confine avec son partenaire, Matte Babel, et leur fille, Atlas. Si le prénom de son enfant ne vous a pas mis la puce à l’oreille, Shay Mitchell adore voyager. Sur sa chaîne YouTube l’actrice de 33 ans, connue pour ses rôles dans Pretty Little Liars et You, documente tout. De ses aventures aux quatre coins du monde, à Béis, sa propre ligne de bagages et d’accessoires de voyage. «Avant, je pouvais partir en voyage deux ou trois fois par mois», explique-t-elle. «Je ne suis jamais restée aussi longtemps chez moi. Mais en ce moment, on a qu’une envie: faire notre devoir, rester en sécurité et protéger tout le monde.»

À la base, l’interview devait avoir lieu à Paris, lors du lancement de Yes I Am Fabulous, un parfum très fruité et sensuel de la maison française Cacharel. C’est le troisième et dernier ajout à la collection Yes I Am, dont Shay Mitchell est l’ambassadrice.

«Le fait qu’il y ait trois parfums différents me plait particulièrement», avance l’actrice. Je porte beaucoup de chapeaux différents dans ma vie personnelle, et j’adore l’idée de pouvoir choisir mon parfum selon mon humeur du jour.» Selon ses dires, les journées se suivent et se ressemblent en ces temps de pandémie (elle entraine sa fille à dormir, ce qui lui laisse un peu de temps libre), alors les parfums sont, pour elle, une manière de s’évader. «Ça permet de raviver des souvenirs, de nous ramener à un moment particulier», dit-elle avant d’ajouter que le parfum Cacharel est «parfait pour une sortie entre ami(e)s.» Une odeur qu’elle associe d’ailleurs à son personnage de Stella, qu’elle incarne dans la série Dollface: «c’est puissant, un brin insolent et un peu étonnant.»

La première chose qu’elle fera en sortant de quarantaine ? Aller rendre visite aux membres de sa famille à Vancouver. «Atlas marchera sans doute avant qu’ils ne puissent la revoir. Matte et moi on en rigolait l’autre jour. On s’est dit ‘Elle va finir par croire qu’il n’existe que deux autres humains sur cette Terre mis à part elle, et que le reste du monde ne mesure que deux pouces à travers un écran de téléphone.’ Dès que c’est terminé, on va s’assurer qu’elle voit autant de gens que possible.»

L’eau de parfum Yes I Am Fabulous, de Cacharel (55 $ les 30 ml), s’ouvre sur une vague fruitée de mûres juteuses, mise en valeur par un bouquet d’héliotrope pourpre, de jasmin Sambac et de fleur de gingembre, avant de dévoiler des notes finales de santal sensuel, de vanille et de lait de noisette. Décadent!

