Qu’est-ce que ça signifie pour vous d’être le visage de la gamme Clean Fresh, de CoverGirl?

«C’est merveilleux de travailler avec une gamme qui coïncide avec ma propre philosophie beauté. La ligne Clean Fresh a été pensée pour réaliser des looks «no makeup makeup», où une peau à l’allure naturelle prévaut, et c’est tout à fait dans mes cordes! Je préfère les maquillages tout en douceur, qui mise sur l’éclat du teint.»

Poudre pressée Clean Fresh (6 nuances), de CoverGirl (11 $; beaute.pharmaprix.ca).

À quoi ressemble votre routine beauté de tous les jours?

«Je suis une fanatique de soins pour la peau! Selon moi, prendre soins de notre épiderme est une étape primordiale pour une mise en beauté impeccable.

Chaque matin, je nettoie mon visage avant de l’hydrater, et je prends soin de l’exfolier quelques fois par semaine. Avant de passer à l’étape du maquillage, je vaporise un peu de brume hydratante sur mon visage: ça sent bon et ça fait du bien! Pour mon maquillage de tous les jours, j’applique un peu de mascara, je structure mes sourcils et je camoufle mes cernes à l’aide du cache-cernes hydratant Clean Fresh. La peau délicate de cette région a tendance à s’assécher rapidement, mais ce n’est pas le cas avec ce produit.»

Vous privilégiez donc un look naturel, où le teint n’est pas patiné à l’excès.

«Oui! J’opte pour un fond de teint léger au quotidien car j’aime qu’on puisse voir mes taches de rousseur, mes pores et la texture de ma peau. Ce type de maquillage ne fonctionne pas à l’écran, bien sûr, mais c’est ce qui me convient hors des plateaux de tournage!»

J’ai l’impression que pour plusieurs, le stress de la pandémie et du confinement a eu un impact direct sur la peau. Bonjour acné et autres éruptions cutanée. Avez-vous eu le même problème?

«Le confinement a étonnamment été salvateur pour la santé de ma peau! Sécheresse et éruptions cutanées sont malheureusement au rendez-vous lorsque je passe de longues heures de tournage avec un maquillage très couvrant, comme c’est le cas quand j’incarne Betty, dans Riverdale. La pause de tournages entraînée par la crise de la COVID-19 a aussi donné un break à ma peau. Je bois aussi beaucoup d’eau tout au long de la journée et j’applique une protection solaire les rares fois où je sors à l’extérieur, ces jours-ci… et ma peau adore ça!»

Vous avez la chance de côtoyer les plus grands de l’industrie de la beauté, que ce soit sur les plateaux ou pour des événements. Quelle est la meilleure astuce que vous ayez reçue?

«Côté maquillage, on m’a conseillé de travailler avec plusieurs nuances et textures de produits pour le teint selon la région du visage et l’effet escompté. Je n’utilise pas le même correcteur pour camoufler un bouton que pour atténuer les cernes, par exemple. Parfois, je mélange même des produits ensemble pour obtenir la teinte désirée!»

Cache-cernes hydratant Clean Fresh (9 nuances), de CoverGirl (10 $; beaute.pharmaprix.ca).

Êtes-vous fidèles à une fragrance?

«Non! En fait, je n’en porte pas quotidien. Mais j’ai acheté un parfum très ensoleillé de Free People et je l’adore. En fait, j’aime toutes les odeurs qui me rappellent la plage ou la crème solaire!»

Vous incarnez Betty Cooper dans Riverdale, qui, bien qu’elle semble très girl next door à première vue, possède également un côté fort et assuré. Est-ce qu’il y a des similitudes entre elle et vous?

«Je pense que nous sommes toutes les deux passionnées, fiables et responsables. Nous sommes aussi deux leaders naturelles, dans le sens que j’aime planifier et organiser les choses, sans toutefois être excessivement contrôlante. Mon signe astrologique est Vierge… ça ne doit pas être étranger à tout ça! J’adore Betty et j’ai hâte d’incarner de nouveau un personnage aussi intéressant et étoffé qu’elle!»

Étiez-vous une fervente lectrice des bandes-dessinées Archie, quand vous étiez plus jeune?

«Je connaissais un peu l’univers d’Archie et le duo de Betty et Veronica, mais je ne lisais pas énormément de bandes-dessinées. Quand j’ai obtenu le rôle, j’ai vite compris à quel point Betty était une figure iconique. C’est une opportunité incroyable de pouvoir incarner une personnage aimé depuis aussi longtemps par autant de gens!»

Parlant d’icônes, qui sont les personnes qui vous inspirent, côté beauté?

«J’aime les beautés classiques, comme Grace Kelly, mais je suis aussi fascinée par les maquillages d’Elle Fanning. Ses looks sont toujours branchés et frais, avec un petit je-ne-sais-quoi d’amusant. J’adore son esthétique!»