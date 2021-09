Et elle est en voie d’atteindre ce but. Dans le cadre de cette initiative, Garnier s’est engagée à réaliser et à dépasser ses objectifs à l’égard de quatre aspects clés, en se concentrant sur l’approvisionnement solidaire, le développement de formules conçues de manière écologique, l’utilisation de plus de sources d’énergie renouvelable et, plus récemment, sur la certification Cruelty Free International. En développant un modèle durable du début à la fin, Garnier a consolidé sa position en tant que chef de file en beauté verte et va au-delà des changements superficiels pour réellement progresser vers un avenir meilleur.