Le miel d’acacia, connu pour sa pureté et ses propriétés intensément nourrissantes, est récolté de manière durable dans les abondantes forêts d’acacias de Hongrie avec des méthodes apicoles traditionnelles. L’objectif de Garnier en privilégiant ce procédé? Maintenir en permanence des pratiques respectueuses de la nature, des humains et des abeilles, promouvoir la biodiversité et garantir une rémunération équitable et un environnement de travail sûr à ses partenaires apiculteurs.

La cire d’abeille, qui retient naturellement l’humidité pour adoucir et assouplir les cheveux, provient de pays d’Afrique occidentale, comme le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo, le Bénin et le Mali. Grâce à son initiative d’approvisionnement solidaire Bees of Africa, Garnier a aidé 10 000 apiculteurs d’Afrique de l’Ouest à collecter de manière responsable cette précieuse cire d’abeille, tout en organisant des réseaux d’artisans locaux qui fournissent les produits apicoles et en fixant des prix équitables pour les travailleurs de cette chaîne de production bien pensée. Au Burkina Faso, ce projet permet également aux collecteurs de beurre de karité de diversifier leurs sources de revenus, contribuant ainsi à lutter contre la pauvreté et à préserver les arbres de karité par des méthodes de pollinisation naturelles.