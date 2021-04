Qu’est-ce qu’un mode de production circulaire?

Dans ce processus, chaque élément est pris en compte, du lieu de conception et de fabrication jusqu’à l’empaquetage. On utilise des matériaux recyclés et biosourcés, on élimine l’usage de plastiques vierges grâce à des flux de recyclage de haute qualité, on réduit tant le poids que la dimension des emballages, et on s’oriente vers des options sans plastique et des installations plus écologiques.

Prenons, par exemple, l’usine et le centre de distribution de Garnier, à Montréal. Certifiés carboneutres, ils fabriquent et distribuent localement plus de 200 produits, dont ceux de la gamme Fructis Sleek and Shine, végétalienne et sans cruauté envers les animaux. Qu’il s’agisse de shampoings et de revitalisants pour hommes ou de produits de coiffage sous la douche qui lissent les cheveux, les formules de la marque contiennent de l’huile d’argan provenant de sources durables, qui permet de contrôler les frisottis et d’obtenir brillance et éclat… en plus de sentir divinement bon!

Un autre produit vedette dont nous ne pouvons plus nous passer? Les nouveaux tampons démaquillants réutilisables Eco-Pads. Faits de polyester ultrasoyeux, ils sont incroyablement doux pour la peau et éliminent efficacement toute trace de maquillage et de saleté. Contrairement aux tampons à usage unique, on peut les laver jusqu’à 1000 fois; il suffit ensuite de les étendre à plat pour qu’ils sèchent. Ça ne représente peut-être qu’un petit pas, mais il marque le début d’une véritable révolution vers une planète plus verte.