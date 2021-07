Qu’est-ce qui est le plus important pour toi lorsque tu choisis des produits capillaires?

Pour être franche, j’ai longtemps basé mes choix de produits sur le prix, tout simplement. Ce n’était pas envisageable pour moi d’adopter des produits haut de gamme à cause du volume de produits que j’utilisais.

Aujourd’hui, le plus important, c’est la santé de mes cheveux. J’ai appris à les écouter et quand un produit leur convient, ils me le disent clairement. Le prix reste important, bien sûr, mais je l’évalue aussi en fonction du temps et de la paix d’esprit que je gagne quand mes cheveux sont heureux et faciles à coiffer.

Finalement, il y a aussi la fragrance. Souvent, le parfum de mes produits capillaires devient en quelque sorte ma propre odeur, étant donné que je les utilise tous les jours. C’est d’ailleurs une des raisons qui font que mes cheveux font partie intégrante de mon identité!

Selon toi, qu’est-ce qui différencie la gamme Curl Manifesto des autres produits pour cheveux frisés?

Avec cette nouvelle gamme, on est vraiment à la croisée des chemins entre la science et l’expérience. D’un côté, on a des générations de femmes qui ont développé des trucs par essais et erreurs: des mères africaines, haïtiennes, magrébines et autres, qui coiffent les cheveux de leurs filles avec leurs trouvailles. Leur expertise est inestimable. De l’autre côté, on a une sommité en soins capillaires. Kérastase s’affaire depuis des années à analyser et à tester la science des cheveux frisés. Il fallait que les deux univers se parlent et collaborent pour développer des produits comme ceux de la gamme Curl Manifesto. Ça donne de vrais soins adaptés qui travaillent en synergie.