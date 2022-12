Les grands changements à venir

En astrologie, les planètes plus éloignées de la Terre sont dites collectives ou lentes. Parce qu’elles demeurent plus longtemps dans chaque signe, elles auraient un effet plus prononcé sur les événements mondiaux et, donc, sur le collectif. En mars, deux d’entre elles changeront de signe; un changement d’ambiance qui promet d’être saisissant!

Le 8 mars 2023, Saturne quitte le Verseau pour entamer son voyage en Poissons, et ce, jusqu’en 2026. Saturne est comme une coach à l’allure sévère, qui nous rappelle que la constance de nos efforts sera récompensée. La planète des structures, des limitations et de la discipline troquera ses habits d’humaniste pragmatique (Verseau) contre ceux d’un rêveur mystique (Poissons). Au cours des prochaines années, prônons la solitude et plongeons en nous-mêmes afin de mieux cerner nos besoins spirituels; ceux qui dépassent l’égo et les problèmes quotidiens. Osons effectuer un véritable examen de conscience, car Saturne promet d’établir de nouvelles fondations pour que nous puissions vivre une vie riche de sens.

Quant à Pluton, elle sera de passage sous le signe du Verseau, avant de rétrograder en Capricorne au printemps et de finalement se poser en Verseau dès janvier 2024, et ce, pendant 20 ans. Un petit saut, donc, du 24 mars au 12 juin 2023, qui nous donnera des indices pour ce qui nous attend à compter de 2024. Après avoir passé plus de 15 ans en Capricorne à déconstruire les structures de pouvoir basées sur des inégalités profondes, Pluton entre en Verseau, un signe orienté vers une vision progressiste de l’avenir. Sous Pluton en Verseau, nous aurons la tâche titanesque de repenser nos projets d’avenir pour le bien de la planète entière et de mettre l’innovation au service de ces changements. Une mission gigantesque, mais pas impossible!

Lire aussi:

Astro: votre horoscope de décembre 2022-janvier 2023

Signes astrologiques : 12 mythes à déconstruire

Balado À PRÉSENT: Quand la sorcellerie et le scepticisme se rencontrent avec Vanessa DL