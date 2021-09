Quelle robe pour quelle occasion ?

Pour se mettre en valeur et marquer les esprits, il est important de choisir la bonne robe selon l’occasion. Les robes en jean se portent idéalement dans la vie de tous les jours : les sorties, le shopping, le travail, etc. Pièces maîtresses de votre look, elles apportent un côté branché, cool et décontracté à votre style. Les modèles en mousseline, en lin et en popeline de coton, quant à elles, conviennent à toutes les occasions à condition de bien les choisir et de bien les accessoiriser. Les robes chemisiers sont parfaites pour le travail, les after-works, les fêtes et le quotidien.

Elles peuvent se porter avec des baskets, des sandales compensées ou encore des escarpins. Pour les occasions spéciales comme les mariages, les baptêmes, les galas, les cocktails ou encore les soirées, on préférera les robes longues fluides ou plissées, unies ou imprimées, à volants ou à manches bouffantes. Chic, élégantes et glamour, ces modèles valoriseront et affineront votre silhouette. Associez votre robe avec de jolies sandales à talons vertigineux (carrés ou aiguilles) ainsi qu’une jolie pochette ou une minaudière. Vous pouvez tout aussi bien porter une longue robe au quotidien. Accessoirisez-la avec une veste en jean, des converses ou des sandales plates, un sac à main et un beau chapeau pour un look bohème et stylé.

Les matières de robes tendance pour la rentrée

Pour la rentrée 2021, les matières fluides, douces et confortables sont particulièrement prisées pour la confection de robes. Droites, amples, asymétriques ou évasées, ces dernières ont été imaginées pour permettre à chacune de profiter d’un confort optimal tout en restant stylées pour toutes les occasions.

Le jean

La robe en jean fait partie des must-have du dressing féminin de cette rentrée 2021. Disponibles en différentes nuances (foncée, délavée, brute, etc.) et modèles, ce sont des pièces incontournables et intemporelles qui se portent au quotidien. La robe chemisier denim sera, par exemple, parfaite pour aller au travail. Elle peut aussi bien se porter avec une paire de baskets, des escarpins que des sandales compensées ou à talons carrés.

Le lin

Confortable, chic, élégant et écoresponsable, le lin est une matière très plébiscitée pour la confection de vêtements comme les robes, les pantalons ou encore les hauts. Cette année, il s’est affiché comme la star des plus grands podiums de mode. La fibre végétale fait carton plein auprès des créateurs de renom. Son succès est principalement dû à son aspect naturel et sophistiqué à la fois. C’est également une matière solide, très confortable et surtout anti-transpirante.

La mousseline

Légère, fluide, douce, souple et vaporeuse, la mousseline de soie ou de viscose est aujourd’hui très prisée pour la réalisation de tenues et d’accessoires : robes, pantalons, jupes, foulards, combis, etc. Elle se décline dans toutes les couleurs et tous les motifs. C’est un tissu soyeux et fin qui est plus ou moins similaire au voile. Il réchauffe ou rafraîchit en fonction de la saison.

La popeline de coton

La popeline de coton est dense, un peu satinée et duveteuse. Il s’agit d’un tissu particulièrement apprécié pour sa facilité d’entretien et sa résistance. Il est réalisé avec deux fils de coton de différentes épaisseurs tissés de façon très serrées. La popeline de coton est très utilisée pour la confection de vêtements notamment les robes, les t-shirts, les chemises, les shorts, les jupes et les pantalons.

Les modèles de robes tendance de la rentrée

Pour cette rentrée, les robes tendance se veulent fluides, confortables et surtout très féminines. Voici quelques modèles.

La robe à manches bouffantes

Les manches bouffantes sont devenues à la mode pour la première fois à l’époque de la Renaissance. À l’époque, elles étaient aussi bien destinées aux hommes qu’aux femmes. Elles ont connu un nouvel engouement vers les années 80 avant de tomber en désuétude. Depuis plus d’un an déjà, les manches bouffantes ont fait un retour fracassant sur le devant de la scène de la mode. Elles subliment les chemises, les pulls, les tops et les robes. Qu’elles soient amples, droites, moulantes ou fluides, les robes à manches bouffantes apportent une allure classe et sophistiquée à votre tenue.

Elles conviennent pour toutes les circonstances. Pour le quotidien, vous pouvez les associer à des baskets et une petite minaudière. Pour les grandes occasions, portez votre robe à manches bouffantes avec des boots, des escarpins ou encore des sandales à talons carrés d’environ 10 cm. N’oubliez pas d’accessoiriser votre tenue avec des bijoux XXL, un beau sac à main et des lunettes de soleil.

La robe salopette

En jean, en cuir, en lin, en velours ou en popeline de coton, la robe salopette est devenue une pièce incontournable de notre dressing. Elle peut être longue ou courte, droite ou évasée, avec ou sans fente, unie ou imprimée (carreaux, pois, fleurs, etc.). Pour la rentrée, la robe salopette se porte avec tous les types de haut : t-shirt, chemise, débardeur, pull, etc. Elle se marie très bien avec des bottines, des cavalières, des cuissardes et des baskets. Bien entendu, rien ne vous empêche de la porter avec des talons hauts. Pour un look BCBG, associez votre robe avec un col roulé, des bottines chaussettes, un manteau camel et un béret.

La robe portefeuille

Aussi connues sous le nom de robes cache-cœur, les robes portefeuilles sont particulièrement en vogue depuis quelque temps maintenant. Elles sont particulièrement appréciées pour leur côté rétro et élégant. Ce style de robe marque la taille tout en mettant en valeur le buste, sans alourdir la silhouette. Il convient à toutes les morphologies et est disponible dans plusieurs styles : droite, évasée, courte, longue, plissée, fluide, etc. Si les robes portefeuilles courtes se portent idéalement avec des baskets, les modèles midi s’associent à des sandales à plateformes et à talons carrés. En revanche, les robes cache-cœur longues peuvent se porter avec des sandales plates ou à talons selon les goûts et l’occasion.

La robe plissée

Comme les pantalons flares et les jupes, les robes plissées étaient très populaires dans les 80 et 90. Cette année, elles font leur retour sur le devant de la scène. Qu’elles soient courtes, midis ou longues, elles donnent une allure élégante, glamour et classe à toutes celles qui en portent. Vous pouvez trouver de nombreux modèles de robe plissée portefeuille, baby doll ou chemisier sur le marché. Pour aller au travail, portez une robe plissée midi avec une petite veste en cuir ou en jean avec de beaux escarpins à talons vertigineux. Pour apporter du caractère à votre tenue, nouez vos cheveux avec un scrunchy en soie ou en velours ou bien optez pour une coiffure wavy ornée d’un beau foulard.

La robe midi

Tout droit venues des années 70 à 80, les robes midi font leur come-back dans l’univers de la mode. Leur longueur s’étend jusqu’au mi-mollet. En plus d’être pratique, elle souligne le côté chic et élégant du style vestimentaire. La robe midi se décline dans tous les styles, les matières et les couleurs. Les modèles dos-nu, à cordons ou avec de fines bretelles ainsi que ceux avec des imprimés baroques, fleurs, coquillages, flamants roses et ananas sont particulièrement prisés en ce moment. Ils s’accordent très bien avec des talons compensés ou des baskets. N’hésitez pas à associer votre robe à un perfecto ou une veste en suédine camel pour accentuer le côté vintage.

La robe imprimée

Les robes imprimées sont parfaites pour adopter un look bohème, chic et romantique. Tendance depuis quelques saisons déjà, les robes imprimées s’imposent comme de véritables must-have du dressing féminin. Disponibles en de nombreux modèles, matières et couleurs, elles conviennent à toutes les morphologies. Les modèles baby doll, par exemple, sont idéaux pour celles qui ont des hanches larges. Le bas flottant permet de flouter les rondeurs et attirer le regard vers le haut. Les robes fluides longues, quant à elles, conviennent à celles qui ont une silhouette fine et élancée. Par contre, si vous avez des rondeurs au niveau du ventre, préférez une robe portefeuille pour affiner la taille, valoriser la poitrine et la silhouette.

La robe longue à fentes

Les robes longues à fentes sont parfaites pour être sexy et mettre les jambes en valeur sans tomber dans la vulgarité. Moulantes, fluides ou asymétriques, elles sont parfaites pour les grandes occasions, mais également pour le quotidien. Les robes longues à fente open shoulders ou mono manche mettront en valeur les femmes qui ont une morphologie en 8 ou en O. Elles atténuent les rondeurs tout en mettant en avant les atouts. Les modèles en lin vous permettront également d’affiner astucieusement votre silhouette. Les robes asymétriques et bustiers, quant à elles, conviendront parfaitement à celles qui ont une petite taille. Ces modèles élancent les jambes tout en allongeant la silhouette.