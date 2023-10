Dans ce numéro de novembre, on rencontre Marie-Mai qui nous annonce une grande primeur et effectue un retour aux sources! « Si je pouvais m’adresser à la Marie-Mai de 18 ans, je lui dirais : “Je suis fière de toi.” C’est tout ce qu’elle avait besoin d’entendre. »

En beauté, l’heure est enfin venue de dévoiler les grands gagnants du Grand prix de la beauté après que plusieurs jurés aux quatre coins du pays aient testé des centaines de produits de maquillage, de soins de la peau, de corps et de cheveux pour déterminer les lauréats de leur catégorie respective ! En prime, tête-à-tête avec l’étoile montante Jenna Ortega et tendances du moment.

En mode, on parle du savoir-faire canadien et on se retrouve dans les rues de Brooklyn afin de découvrir la collection automne-hiver 2023-2024 de Fendi, qui met de l’avant un chic sans effort, une douce audace.

Puis, en culture, on rencontre avec Marie-Joanne Boucher et Jean-Marc Dalphond nous offrent PROJET POLYTECHNIQUE. « On l’a construit comme un roman policier, un page turner. T’as envie de savoir, d’apprendre. […] c’est sûr que c’est confrontant, qu’il y a de gros questionnements, mais c’est tout de même lumineux. »

Finalement, écotourisme et découvertes chez les Gunas, au Panama et détente complète à Etéreo, au Mexique!

Le numéro de novembre d’ELLE Québec est en vente dès jeudi, en kiosque, en abonnement et en version numérique.