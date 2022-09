Tant dans notre décor que dans notre garde-robe, d’ailleurs! C’est comme si, après deux années grises, on avait besoin d’être requinqués de toutes les façons possibles.

Je pense, par exemple, au rose bonbon hyperpop qu’on voit partout en ce moment, des coulisses du tournage du long métrage Barbie, de la cinéaste féministe Greta Gerwig, à la tendance Barbiecore, qui prend d’assaut les réseaux sociaux depuis quelques mois. Le directeur artistique de la maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, en a aussi fait le thème principal de son défilé automne-hiver 2022-2023*, expliquant en entrevue à WWD que «cette couleur pimpante à elle seule représente l’amour, l’énergie, la liberté et le sens de la communauté, des valeurs qu’on a besoin de renforcer présentement». Cette nuance a été de tous les événements récents, des Grammy Awards au Met Gala, et elle a été portée par les plus grandes vedettes, de Zendaya (l’égérie de la campagne automnale de Valentino) à Glenn Close. Comme Piccioli, je suis d’avis qu’on a toutes et tous — d’autant plus les femmes, dont la charge mentale a explosé depuis quelques années, et qui sont plus tues que jamais, ou presque — besoin de douceur, de vitalité, de dynamisme et de bienveillance.

Et ça fait du bien, non? Alors qu’en pleine pandémie, Ultimate Grey a été choisie couleur Pantone de l’année, on sent maintenant l’envie d’une nouvelle ère. Pablo Picasso disait: «Les couleurs et les traits suivent la mobilité de l’émotion.» De façon générale, les créateurs de vêtements et les designers d’intérieur s’accordent pour dire qu’une couleur peut fortement affecter nos sentiments et nos émotions. Selon la psychologie des couleurs, les teintes chaudes, notamment le rose, stimuleraient des émotions excitantes. Peut-on à la fois être vêtue de rose et avoir l’esprit morose? Probablement, mais je suis convaincue que c’est un brin plus difficile.

On ne remplacera pas du jour au lendemain les antidépresseurs et les cours de yoga par une robe rose pop, mais si un pull fuchsia peut insuffler un peu d’optimisme à notre journée, pourquoi devrait-on s’en passer? Étant donné que ma garde-robe contient énormément de pièces noires, je fais le pari cette saison de la garnir de morceaux colorés qui, comme le dirait Marie Kondo, spark joy. Envie de faire de même? Consultez notre dossier tendance sur ellequebec.com!

*La nuance de rose créée pour la collection Valentino sera ajoutée à l’échelle de couleurs officielles de Pantone sous le nom de Pink PP, en l’honneur de la maison de couture!