Je l’ai moi-même constaté quand, au printemps dernier, je me suis rendue à l’expo internationale VivaTech, consacrée à l’innovation technologique, à Paris. Entre Tesla et Microsoft, on y trouve des noms tels que L’Oréal et LVMH (le groupe qui détient Louis Vuitton et Tiffany & Co., entre autres). En plus de toujours vouloir parfaire la performance des produits de beauté qu’on utilise — par de nouvelles formules, des applicateurs ergonomiques, des changements dans la concentration d’ingrédients actifs —, les marques déploient des efforts impressionnants pour être plus inclusives et plus écoresponsables. Par exemple, L’Oréal Professionnel a mis au point des pommes de douche qui réduisent la consommation d’eau de 60 %; Lancôme lancera un applicateur de maquillage conçu pour les personnes qui éprouvent des difficultés de mouvement de la main en raison de facteurs tels que l’arthrite et les tremblements; Maybelline a créé, avec l’intelligence artificielle, une application de maquillage virtuel pour nos réunions en visioconférence*. On n’arrête pas le progrès!

Tout ce développement et toutes ces avancées et ces recherches se font également ressentir dans l’élaboration des produits qui se retrouvent ensuite dans notre trousse de maquillage. Que ce soit pour nous simplifier la vie ou optimiser notre capital beauté, plusieurs de ces innovations chercheront à se frayer un chemin jusqu’à notre salle de bain. Et c’est là qu’il faut faire des choix! L’exfoliant aux microbilles naturelles irrite-t-il la peau? Est-ce que le shampooing utilisé en salon vaut l’investissement? Et le produit trois-en-un illuminateur, hydratant et FPS est-il vraiment efficace? Quels soins pour la peau valent qu’on fasse une petite folie? Grâce aux réponses honnêtes et perspicaces de notre jury, vous aurez les réponses à ces questions. Rendez-vous juste ici pour découvrir tous les finalistes du Grand Prix de la Beauté ELLE Québec 2023, et choisir les articles qui se tailleront une place dans votre trousse beauté avec plus de discernement, en toute connaissance de cause.

Bonne lecture!

* P.-S.: Vous pourrez en savoir plus sur toutes ces découvertes technologiques dans notre prochain numéro!