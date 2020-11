Au sommaire:



Dans une entrevue touchante, Jay Du Temple lance un appel à l’audace et à la vulnérabilité, lui qui croit qu’ensemble, on peut faire toujours mieux. Il discute de ses récentes prises de positions publiques, alors qu’il avait été jusqu’alors plus discret sur les enjeux sociaux : « J’ai compris que je pouvais me révolter tout en étant à l’écoute, dans l’échange et dans le partage. Mais je me donne le droit d’être outré et de souhaiter mieux; d’être exigeant ».

On vous propose un guide-cadeaux 100% local, pour encourager les entreprises d’ici tout en faisant plaisir à vos proches!

En culture, on découvre le plus récent album de Pierre Lapointe, Chansons hivernales : Noël pas comme les autres, où l’artiste « jette un regard neuf sur de vieilles traditions […] pour ajouter au répertoire francophone du temps des fêtes ».

Vacances annulées, projets en suspens, quotidien qui se complique à chaque nouvelle directive de la santé publique… Comment valser avec l’incertitude amenée par la pandémie sans perdre pied? Des spécialistes de la santé mentale nous donnent des conseils précieux.

Côté beauté, on nappe nos paupières de tons électrisants et on se pare d’ornements raffinés pour la saison des festivités. L’eye-liner minimaliste et graphique se marie aux couleurs vibrantes et métallisées pour des looks surprenants et audacieux.

Aussi, on assiste à la démocratisation de la manucure au masculin, parce que les ongles colorés, c’est pour tous!

Bonne lecture!

Le numéro de décembre-janvier d’ELLE Québec sera disponible ce jeudi 12 novembre, en kiosque et en version numérique. Il est aussi offert en abonnement.