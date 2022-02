Profitez de nos offres chaque semaine pour magasiner vos produits et services favoris!

ELLE Québec VIP permet de bénéficier d’offres et de privilèges sur des produits et services convoités, basés sur les recommandations de l’équipe éditoriale du magazine ELLE Québec. Les offres sont exclusives et ne se retrouvent nulle part ailleurs.

Sous la forme de codes promos, de rabais, ou d’accès privilégiés, les avantages uniques et diversifiés sont envoyés par courriel, une fois par semaine.

Lorsque la transaction de l’abonnement ELLE Québec VIP sera complétée, l’abonné.e aura accès aux offres en vigueur cette semaine-là.

L’abonnement ELLE Québec VIP est offert gratuitement jusqu’au 30 avril 2022. À partir du 1er mai, les renouvellements seront au coût mensuel de 3,99$.

