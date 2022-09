Dans ce numéro d’octobre, on s’entretient avec l’autrice, compositrice, interprète Claudia Bouvette. La mystérieuse artiste se confie en mode no bullshit à son amie, l’actrice et animatrice Rosalie Bonenfant. Lorsqu’on lui demande quelle place occupe la vulnérabilité dans sa vie, elle réfléchit un instant avant de se lancer : « Mon côté rationnel trouve la sensibilité magnifique et je l’encourage réellement chez les autres, mais… j’ai parfois l’impression que ça ne vaut pas pour moi », raconte Claudia, qui a eu pour modèle une mère qui garde la tête haute en toute circonstance et pour qui pleurer représente le summum de l’abandon.

On rencontre aussi les sœurs Boulay, en mode tête-à-tête à cœur ouvert, à la veille de la sortie de leur cinquième album, Échapper à la nuit. Les sœurs lancent, avec ce nouvel opus, un appel à embrasser le chaos, où elles ont dû remanier certaines choses à l’intérieur d’elles pour le faire naître.

Côté mode, on vous présente les tendances automnales pour le retour au travail avec, entre autres, des suggestions qui donnent tant dans l’athleisure que le style preppy. On vous propose aussi des looks mettant de l’avant des couleurs vives, des matériaux luxueux et des accessoires audacieux.

En beauté, on répond à la question « Comment tirer le meilleur de son coiffeur ? », on adopte le gloss capillaire et on attire l’attention sur les fameuses coupes affirmatives en genre.

Finalement, on met en lumière les racines du rap au Québec. Quand on revient en arrière dans l’histoire du rap d’ici, on réalise rapidement que les femmes ont pris leur place derrière le micro dès les balbutiements de ce mouvement musical. On se penche d’ailleurs sur celles qui se donnent corps et âme pour surmonter tous les obstacles dont on a trop souvent entendu parler.

Le numéro d’octobre d’ELLE Québec sera en vente ce jeudi 22 septembre, en kiosque, en abonnement et en version numérique.