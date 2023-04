Dans ce numéro de mai, on rencontre le puissant couple d’acteurs et d’activistes Christine Beaulieu et Roy Dupuis. Tous les deux ont, pour la première fois, accepté de prendre la pose pour la couverture du ELLE Québec. D’ordinaire discrets, ils se sont prêtés au jeu pour cette parution dédiée à l’environnement.

En mode, on dit bonjour au printemps avec les teintes éclatées et éclatantes qui magnifient nos tenues. Aussi, toujours dans l’esprit vert, on se penche sur la mode durable avec des designs éthiques. Six créateurs, dont Girl Crush Gang et Uncle Studios, nous permettent de sublimer notre garde-robe, tout en ayant bonne conscience.

Côté beauté, on met en lumière les bienfaits de l’upcycling dans nos petits pots. Comme l’explique Morgan Francis, spécialiste des ingrédients durables pour Dermalogica : « Le suprarecyclage consiste à récupérer un matériau qui aurait normalement été jeté et à le transformer en un produit à valeur ajoutée. »

Dans la section lifestyle, on ravive notre flamme écolo ! On découvre comment voyager en Antarctique pourrait servir à le sauver et la scientifique Alison Criscitiello explique comment les régions les plus froides du Canada contribuent à mieux nous faire comprendre notre passé… et à améliorer notre avenir !

Finalement, on s’entretient avec Noémie O’Farrell qui nous parle de la pièce Le projet Riopelle de Robert Lepage. La comédienne, qui incarnera la magistrale peintre américaine Joan Mitchell sur la scène de Duceppe, s’ouvre sur la réalité de son métier : « Oui, je suis dans mon rêve… mais il est concret. Robert est un grand visionnaire ; il a de fabuleuses intuitions. Ça m’éblouit. Néanmoins, mon travail reste le même. Parfois, je ne me trouve pas bonne et parfois, je suis fière de moi. »

Le numéro de mai d’ELLE Québec sera en vente dès demain, en kiosque, en abonnement ou en version numérique.