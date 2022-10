Dans ce numéro de novembre, on s’entretient avec l’actrice et réalisatrice Charlotte Le Bon. L’artiste polyvalente nous raconte son cheminement à travers les années et le désir qu’elle a eu de reprendre les rênes de la création et de passer derrière la caméra. « Je ne me suis pas mise à la réalisation pour pérenniser ma carrière. C’est plutôt devenu une espèce de nécessité. Ce n’est pas une stratégie. »

On rencontre aussi le poète et photographe Marc-André Foisy, bien connu pour son projet musical Foisy et ses publications Instagram inspirantes et lumineuses. À quelques semaines de la sortie de son premier recueil de poésie, Je ferai battre le cœur des pommes, l’auteur se confie sur ce qui l’a inspiré à créer une œuvre intime qui invite la personne qui la consomme à se déposer pour ralentir le rythme effréné de son existence.

En beauté, l’heure est venue de dévoiler les meilleurs produits de l’industrie selon notre jury ! Ce sont des centaines d’entre eux qui ont été testés par des jurés partout au Canada pour ce 26e Grand Prix de la Beauté ELLE Québec et ELLE Canada. On rencontre aussi Alicia Keys, qui nous parle de sa relation avec le maquillage, des rituels qui lui font du bien et de l’importance de trouver du temps pour soi.

Côté mode, on explore les pièces texturées de la saison, des silhouettes contrastées et des coupes dégradées tout sauf ordinaires. On se penche aussi sur les tricots aux couleurs vibrantes qu’on superpose de belle façon.

Finalement, on découvre la face cachée (et très cool) de Rome. Notre rédactrice en chef adjointe, Elisabeth Massicolli, nous donne ses bonnes adresses dans la Ville éternelle et quelques astuces perso pour les écolos.

Le numéro de novembre d’ELLE Québec sera en vente ce jeudi 20 octobre en kiosque, en abonnement et en version numérique.