Drôle d’époque que celle que nous traversons, qui met à contribution notre faculté d’adaptation dans toutes les sphères du quotidien.

Technologie aidant, cette adaptation permet à plusieurs d’envisager un changement de décor. Par exemple, s’installer à la montagne pour y télétravailler en semaine comporte son lot d’avantages… sans même que le patron soit au courant!

À Mont-Tremblant, le plus haut sommet des Laurentides, on sait depuis belle lurette que le grand air, la nature et la vie de village contribuent au ressourcement des visiteurs. Par les temps qui courent, ce même cocktail s’avère tout aussi bénéfique aux télétravailleurs.

Quand la productivité prend de l’altitude…

Environnement inspirant, bien-être mental, activité physique, idées claires et efficacité professionnelle: cette combinaison est éprouvée depuis longtemps! À Mont-Tremblant, on trouve un milieu de vie où les travailleurs nomades peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes quand il le faut et s’offrir les pauses stimulantes qu’ils méritent.

Des exemples? À l’heure du lunch, on s’attable sur une terrasse pour se régaler des bons petits plats de la bistronomie locale. On a besoin de s’oxygéner? Cap sur un sentier de randonnée! À moins qu’on préfère aller nager au complexe aquatique ou s’entraîner au gym sur place.

Du temps de qualité pour soi

Une fois la dernière vidéoconférence de la journée bouclée, on se laisse tenter par les créations houblonnées d’une des microbrasseries de la région ou encore par une croisière sur le lac Tremblant. En soirée, place à Tonga Lumina, un parcours forestier féérique, ou à une virée au Casino.

Le weekend venu, on est déjà aux premières loges pour pratiquer les activités de plein air qu’on aime: vélo de montagne, randonnée pédestre, kayak sur la rivière du Diable, planche à pagaie sur le lac, farniente à la plage ou dans l’un des nombreux spas de la région. Et c’est sans compter tous les événements organisés dans le cadre du Vifest!

Côté hébergement, des offres avantageuses sont proposées au Centre de villégiature Tremblant jusqu’au 31 octobre prochain. Le plan futé? Réserver tôt. On obtient alors 30 % de rabais sur des séjours de quatre nuitées et plus, réservés au moins 10 jours avant notre arrivée.

Les offres sont tout aussi appréciables pour les chalets luxueux: 10 % de réduction sur le tarif des séjours du lundi au jeudi ou de 8 à 14 nuitées; 20 % de rabais pour les séjours de 15 à 19 nuitées; et enfin, 25 % de rabais pour les séjours de 20 à 29 nuitées. (En vigueur pour un temps limité, excluant la période des Fêtes.)

Pour un dépaysement total, on réserve une suite dans le magnifique hôtel en bois rond Grand Lodge, avec vue sur le lac Ouimet. Un long séjour s’avère avantageux, puisqu’un rabais de 75 % est offert pour la 5e nuitée.

Et pas de souci concernant la COVID-19: toutes les mesures sanitaires en vigueur sont appliquées à la lettre.

Alors, qu’est-ce qu’on attend pour s’installer ici, à Mont-Tremblant, afin de profiter d’une agréable parenthèse de télétravail? Qui sait… le patron nous trouvera peut-être encore plus productifs!