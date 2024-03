Bien dormir (mais pas que!)

Située à quelques pas de la célèbre avenue Passeig de Gracia, la terrasse du Me Barcelona offre une vue imprenable sur la place de Catalogne (plaça del Catalunya) et sur le célèbre dôme de la cathédrale de l’architecte espagnol Gaudi, la Sagrada Familia. En été, après avoir marché toute la journée, on est heureux de se rafraichir dans la piscine située sur le toit tout en sirotant une sangria blanche (délicieuse !). Les chambres sont spacieuses et très confortables. Une mention spéciale au buffet du petit déjeuner de son restaurant principal qui offre tout ce dont on a envie : des jus frais aux omelettes espagnoles en passant par le yogourt/granola, les œufs, le pain frais, les viennoiseries, alouette. On peut déguster tout ça sur une (autre) magnifique terrasse parsemée d’arbres.

Une soirée à saveur locale: Le Bar mut

Même s’il est parmi la liste de bonnes adresses de mes amis branchés, ce petit bistro espagnol charme par son authenticité. Les gens du quartier s’y retrouvent au fil de la soirée et animent l’ambiance jusqu’à très tard. On y a mangé l’un des meilleurs poissons grillés du voyage et bu de délicieux — et abordables — vins espagnols de la région du Rioja. Une adresse à mettre à votre carnet.