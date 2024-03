Pour sa 16e édition, la soirée-bénéfice des Printemps du MAC célèbrera en grand les 60 ans du musée avec comme thématique «ICÔNES». La soirée promet une célébration où élégance et glamour seront à l’honneur lors de cette épopée rétrospective. Ce sont 1200 jeunes qui sont conviés à explorer six décennies d’art contemporain d’ici et d’ailleurs à l’Arsenal, qui se transformera pour l’occasion en un espace éphémère où certaines œuvres de la collection du MAC se révéleront sous un nouvel angle.

« Pour marquer les 60 ans du MAC, le comité a décidé de célébrer la diversité du patrimoine de l’institution. Chacun pourra ainsi explorer ou revisiter l’art contemporain et les trésors de la collection du musée avec un regard renouvelé ! », indique Allison Forbes, coprésidente du comité des Printemps du MAC.