Carvoeiroooh!

En route vers l’ouest, on passe par Albufeira, une superbe bourgade victime de sa popularité (lire… hypertouristique). Ainsi, on posera plutôt ses pénates au-delà, à Carvoeiro, un village mignon comme tout. Et puis, waouh, le paysage de falaises de karst aux mille formes sur fond de flots bleus!

Le bon plan? S’installer à l’hôtel Tivoli Carvoeiro, qui surplombe le Vale Covo, l’une des « sept vallées suspendues » jalonnant ce formidable bout de côte. Cet établissement de 248 chambres et suites jouit d’un emplacement tout simplement exceptionnel, à flanc de falaise. Il est de plus posé entre le fameux sentier de crête des vallées et celui de l’ensemble naturel Algar Seco, deux options de promenades panoramiques, accessibles depuis l’hôtel.