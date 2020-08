Jusqu’au 30 avril 2021, tous les clients du réseau Club Med bénéficieront d’une assurance bonifiée, sans frais additionnels. Souscrit par l’intermédiaire d’Europ Assistance, ce programme d’assistance offre une couverture durant le séjour pour tous les frais médicaux d’urgence, qu’ils soient liés ou non à la COVID-19. Les coûts éventuels d’hospitalisation, d’évacuation ou tous autres frais médicaux pourront être remboursés jusqu’à un montant total de 75 000 euros par bénéficiaire.

Depuis la réouverture graduelle de ces Villages, le Club Med a mis sur pied plusieurs mesures afin d’assurer la sécurité (et la tranquillité d’esprit) de ses clients. En plus d’une politique d’annulation flexible, le chef de file en matière de tous compris a annoncé le programme « Ensemble en sécurité », qui vise à resserrer les protocoles d’hygiène et de sécurité à travers les Villages du réseau. Les repas, les clubs pour enfants, les activités et les expériences sont tous concernés par ces nouvelles mesures sanitaires.

Forts de ces nouvelles dispositions, certains Villages rouvriront dès l’automne et permettront ainsi aux Canadiens de s’envoler à nouveau vers des vacances au soleil bien méritées. Les sites de Cancún Yucatan, Punta Cana et La Caravelle (en Guadeloupe) rouvriront le 17 octobre, le Club Med Turkoise quant à lui, accueillera de nouveau des clients à compter du 24 octobre. Pour les autres Villages des Caraïbes, il faudra attendre décembre 2020.

