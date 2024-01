IL EST OÙ, LE BONHEUR? IL EST LÀ!

Selon SkiData, qui a analysé 232 stations de ski françaises, l’Alpe d’Huez est classée première pour la qualité de son domaine skiable, la quantité de neige, les activités proposées, le charme de sa station, etc. Avec ses 250 km de pistes, ses 84 remontées et ses nombreuses possibilités pour le hors-piste, c’est un terrain de jeu sans limites pour les skieurs, qui peuvent passer d’une surface dure à la neige folle dans la même heure. Et pas besoin d’être un skieur aguerri pour en profiter, car il y a des pistes pour tous les niveaux. L’endroit est même doux pour notre portefeuille! Le coût d’un billet journalier est bien moins cher que ce que l’on paye en Amérique du Nord, soit 53 € — voire 35 € si on achète le jeudi soir avant minuit pour la journée du samedi (environ 50 $ CA).

À l’heure du lunch, des classiques de la cuisine française nous charment! De nombreux restaurants offrent des soupes à l’oignon, des tartiflettes et des omelettes. J’ai craqué pour La Cabane et La Bergerie du Villard. Sous le soleil (parce qu’il fait soleil plus de 300 jours par année dans la région), on peut prendre l’apéro, verres fumés sur le nez et bottes de ski aux pieds, tout en contemplant l’immensité des pics blancs. On prolonge le plaisir en participant à l’après-ski festif de La Folie douce, un concept signature des Alpes françaises aux allures de disco hivernale, avant de descendre notre dernière piste de la journée au coucher du soleil. La journée par-fai-te!