Lorsqu’on pense aux provinces des prairies, ce sont les hivers glacés et les champs de blé à perte de vue sous un ciel bleu qui nous viennent à l’esprit, mais Winnipeg entend changer cette perception en renforçant son cachet culturel. La capitale du Manitoba accueille déjà des institutions comme le Royal Winnipeg Ballet, le Musée canadien pour les droits de la personne, ainsi que le Musée des beaux-arts de Winnipeg, dont la création remonte à plus de 100 ans. La ville accueille maintenant au cœur de sa scène culturelle Qaumajuq, le premier centre d’art inuit du monde.

Découvrez l’art inuit

Qaumajuq, nom inuktitut, signifie «qui est illuminé». Il a été choisi par un groupe formé de gardiens des langues autochtones, d’anciens et de membres du Cercle consultatif autochtone du Musée des beaux-arts de Winnipeg. Il fait à la fois référence à la lumière qui traverse la façade du bâtiment et à la luminosité toute particulière du nord du Canada.

Le centre Qaumajuq est un pavillon du Musée des beaux-arts de Winnipeg. Il abrite 14 000 œuvres qui illustrent des traditions artistiques inuites bien vivantes et en pleine évolution, et permet à des artistes inuits de faire entendre leur voix. En franchissant le seuil de Qaumajuq, les visiteurs sont accueillis par une structure en verre de trois étages qui présente 4500 sculptures figuratives en pierre et en ivoire. Le dialogue que suscitent les différentes pièces d’art ouvre la voie à la guérison. «Qaumajuq est une réponse à l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, explique Stephen Borys, président-directeur général du Musée des beaux-arts de Winnipeg. L’art ouvre nos cœurs et nos esprits à de nouvelles idées, et il inspire et alimente la compréhension de l’Autre.» Le Musée des beaux-arts de Winnipeg a donc voulu honorer les terres du Traité n° 1, sur lesquelles Qaumajuq a été construit, en faisant appel au Cercle consultatif autochtone à chaque étape du processus, de la conception du projet aux étapes finales de la construction.

Conçue par l’architecte Michael Maltzan, la façade ondulée en verre et en granit blanc de Qaumajuq est une ode à la glace et à la toundra du nord du Canada. «Une partie de mon inspiration initiale a consisté en une remise en question des modes d’exposition habituels de l’art du Nord afin de reconnaître que les formes de l’art inuit contemporain évoluent constamment en matière de support et d’échelle, explique Michael Maltzan. Je voulais que la galerie principale du pavillon évoque la grandeur du Nord, et crée un espace où la lumière, les formes ondulées et l’immensité du lieu dialoguent avec la puissance des œuvres magnifiques qui s’y trouvent.»