The Millenium Trail

Si vous rêvez d’aventure et de plein air, lancez-vous le défi de parcourir le Millenium Trail, un sentier qui s’étend d’un bout à l’autre de la région de Sandbanks sur 49 Km. Ancien chemin de fer, ce sentier reconverti accueille les piétons, les cyclistes et les coureurs, et vous entrainera à travers les mille et un visages de la région: champs fermiers, forêts, criques et autres merveilles et découvertes de la nature. Les animaux et les familles sont les bienvenues et vous pouvez accéder au sentier à partir des villages de Wellington et Picton.