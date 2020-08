L’excellente table du restaurant Le Hatley, situé dans l’établissement classé Relais & Château Le Manoir Hovey, a accueilli, il y a un peu plus d’un an, le chef Alexandre Vachon, anciennement de la Maison Boulud. Succédant brillamment au chef Francis Wolfe, Vachon présente les produits du terroir et prépare des menus dignes des plus grandes tables, sur un site exceptionnel qui allie charme d’antan et luxe moderne. Une très bonne table et un site qui valent sans contredit le détour.