TOP ELLE: nos essentiels camping pour l’été 2021

Profiter de l’été au maximum en campant au plus proche de la nature? L’idée fait rêver… mais il suffit d’être mal équipé pour que l’expérience tourne au désastre (surtout lorsque nos expériences de plein-air se résument d’habitude à faire le tour du parc Laurier). Avoir une tente imperméable, c’est crucial; un bon matelas confortable, c’est non négligeable (sinon, bonjour le mal de dos au réveil); et un sac de couchage chaud, c’est impératif pour ne pas attraper froid la nuit lorsque la température chute. Et pour le reste? Voici nos essentiels camping à emporter cet été dans notre sac de randonnée pour profiter à fond des joies de la nature, dès que ce sera possible!