Sur la route: technologie et sécurité

Au volant, siège avancé au maximum (ce qui est souvent le cas quand on mesure 5 pieds 2!) ce qui nous surprend le plus c’est l’affichage tête haute – connu sous le nom d’Active Driving Display (ADD) – qui projette dans notre champ de vision la vitesse à laquelle on roule, la limite de vitesse en vigueur et les variations de trajectoire de la chaussée. Ce système, qui permet au conducteur de garder les yeux sur la route, a été développé pour favoriser une conduite plus sûre et plus confortable. La fonction Conducteur distrait détecté est d’ailleurs là pour nous rappeler de regarder devant en tout temps! Bien qu’un peu distrayant au départ on s’est vite habitué et on a particulièrement apprécié la fonctionnalité qui nous indique les panneaux d’arrêt une fois la nuit tombée. Le CX-90 électrique est aussi équipé des technologies i-Activsense, qui gèrent le freinage d’urgence intelligent et l’alerte de franchissement de ligne. Le système de détection des véhicules alentour est aussi à souligner.