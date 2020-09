À découvrir: 10 hôtels en pleine nature au Québec

À 15 minutes de Québec, Entourage sur-le-Lac propose de décrocher tout en restant actif, peu importe la saison. Lieu de villégiature depuis 1879, le site a vu se succéder des auberges familiales et un manoir, jusqu’à l’inauguration de l’hôtel actuel de 166 chambres, suites et penthouses. Les possibités d’activités, dont certaines sorties sportives avec un entraîneur, sont nombreuses et variées. Qu’on préfère pagayer sur le lac Beauport ou rouler autour en vélo à pneus surdmentionnés l’hiver, le complexe hôtelier a de quoi satisfaire les sportifs comme les gourmands.