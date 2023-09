Bien que très distincts l’un de l’autre, ces albums suivent tous deux une thématique claire. Avec l’aide de son ami et complice musical Félix Dyotte, Evelyne a transformé ses poèmes en chansons pop élégantes aux inspirations diverses, allant de Mylène Farmer et Indochine à Pulp et PJ Harvey. «Objets perdus, mon premier, c’est un album d’apéro, alors que Le danger, c’est clairement un album de nuit. Il y a deux pôles opposés dans cette idée de danger: on navigue entre inquiétude et célébration…» De son côté, Dominique a puisé dans ses racines soul, jazz et R&B, en se détachant de l’aspect historique de ses albums précédents tout en demeurant fidèle à une esthétique qu’elle a conceptualisée dès ses débuts. «Étrangement, je me sens plus libre de créer lorsque j’ai des balises», dit-elle. Avec ce nouveau disque, on est dans le vert (les pochettes des précédents étaient déclinées en couleurs primaires: rouge, bleu et jaune) et dans le chakra du cœur. C’est l’album le plus méditatif, le plus honnête et le plus près de mes valeurs.»

Les deux femmes peuvent sembler bien différentes l’une de l’autre: Evelyne reconnaît qu’elle est devenue chanteuse presque par accident, alors que Dominique semble être née pour cette carrière. Mais une chose demeure: elles ont la ferme intention de continuer à partager leurs voix avec le public le plus longtemps possible. «Quand je travaille en cinéma, je me plie à la vision d’un autre, alors qu’avec l’écriture de mes chansons, je peux libérer la pulsion artistique qui est en moi, et ça me fait du bien», explique Evelyne. Puis, je veux continuer de faire fleurir cette complicité musicale avec mon ami Félix, qui est un collaborateur, mais aussi un formidable professeur.» «Je ne ferai probablement pas des tournées toute ma vie, lance Dominique, mais je ne me vois pas arrêter d’écrire des chansons. Je ne pense pas qu’on puisse véritablement comprendre un artiste à partir d’une seule pièce ou même d’un seul album. Moi, j’ai envie de connecter avec les gens à long terme, qu’ils soient témoins des hauts et des bas de mon cheminement.»

Le danger, Evelyne Brochu, Bravo musique. Paru le 15 septembre. Our Roots Run Deep, de Dominique Fils-Aimé, Ensoul Records. À paraître le 22 septembre.

