En janvier 2023, je me suis envolée pour Conakry. J’ai fait de l’espace dans mon agenda et je me suis décidée à retourner en Guinée, le pays de mon père. Pour reconnecter, vibrer autrement et serrer ma grand-maman dans mes bras pour la première fois depuis 2007.

«L’important, c’est d’être ensemble.»

C’est ce que ma mère m’a dit avant mon départ. Hier, faisons comme si c’était hier. De toute façon, j’ai la notion du temps aussi décalée que les émotions, surtout le jour où je pars en voyage. Je suis dans un état de léthargie, quelque part entre une envie de sommeil et la sensation à la fois vivifiante et anxiogène de tomber dans le vide. J’ai beau être Capricorne ascendant Scorpion, là, maintenant, je ne sais pas comment me gérer.

Dans la file pour embarquer à bord du vol Paris-Conakry, une femme me tend son bébé plutôt que son sac quand je lui demande: «Avez-vous besoin d’aide?» Avec le décalage émotionnel et les nuits d’insomnie des dernières semaines, j’adore qu’un petit être me gazouille au visage. Je fixe impudiquement les corps autour de moi. Je suis ébahie. Je ne me souviens pas d’avoir été la plus pâle dans un endroit. Les gens portent plus de couleurs que ce que j’ai l’habitude de voir; les gens sont beaux.

— Quel est son nom?

— Hawa. Elle s’appelle Hawa, et je suis Aïcha. Merci de l’avoir tenue.