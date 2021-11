L’athlète végane Xavier Desharnais et le nutritionniste du sport Nicolas Leduc-Savard proposent plus de 75 recettes végétaliennes gourmandes et délicieuses pour rassasier l’appétit des gens actifs et fournir de l’énergie à tous ceux qui aiment bouger et jouer dehors. Oui, on peut ingérer suffisamment de protéines en mangeant juste des plantes!

Prix: 32,95 $