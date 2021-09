On connait la Gaspésie pour ses décors à couper le souffle, de la Baie-des-Chaleurs qui se déploie entre mer et montagnes à la Haute-Gaspésie, où les pittoresques villages côtiers apparaissent au détour de la route panoramique. Ce n’est pas pour rien qu’été après été, la région est une destination de choix pour les vacanciers, que ce soit pour la découvrir en famille, en amoureux… ou entre amies, comme on a décidé de le faire. Trois filles, deux semaines, trop de bagages et un itinéraire qui trahissait de toute évidence notre petit penchant gourmand. On s’est dit que tant qu’à faire une si longue route – près de 850 km, au total –, on allait en profiter pour se délecter du point A au point B, sans compromis. C’est les vacances, après tout!

C’est à bord d’un élégant et ô combien confortable (malgré notre grande quantité de bagages, disais-je) Envision 2021, gentiment prêté par Buick, qu’on a pris la route armée de nos réservations pour les établissements les plus prisés (savamment réalisées près de quatre mois en avance!) et d’une liste de cantines à essayer. Le plus beau? Notre conductrice désignée, Elisabeth, jouissait d’un siège de massage, on avait accès à du WiFi directement dans la voiture, ce qui nous a permis de publier nos stories Instagram sans faire éclater les données comprises dans notre forfait cellulaire, et on a pu s’époumoner sur des classiques de toutes les décennies grâce à l’app SiriusXm intégrée dans la voiture – Elisabeth ne pouvait plus se passer plus de la station Y2K, Théo était une grande fan du channel 70s on 7 et Vanessa a pu revivre ses plus belles années MySpace avec la chaîne The Emo Project. Disons que faire la route ainsi était beaucoup plus agréable que dans nos propres voitures qui, honnêtement, ont connu de meilleurs jours!

Côté itinéraire, nous avons fait un premier arrêt à Kamouraska avant de traverser Le Bic, de monter par la vallée de la Matapédia et la Baie-des-Chaleurs, de continuer vers la Pointe et la Haute-Gaspésie et de redescendre en longeant la Côte. Voici le top 10 des adresses gourmandes qui ont su nous charmer… et qu’on a déjà hâte revisiter!