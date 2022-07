Préparation

Pesto de menthe et petits pois

1. Dans un récipient étroit, à l’aide d’un pied-mélangeur, mixer tous les ingrédients du pesto jusqu’à l’obtention d’une texture semi-lisse (il doit rester encore quelques morceaux). Réserver.

Risotto

1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen et faire revenir l’oignon 6 minutes, en brassant souvent. Ajouter le riz et mélanger pour bien l’enrober. Déglacer avec le vin et cuire 1 minute.

2. Ajouter 1 tasse (250 ml) du bouillon chaud et brasser jusqu’à ce qu’il soit presque tout absorbé par le riz. Continuer ainsi, 1 tasse (250 ml) de bouillon à la fois, en brassant continuellement. Lorsque tout le bouillon est absorbé, ajouter le pesto et le zeste de citron, et mélanger délicatement jusqu’à ce que le tout soit bien incorporé au risotto. Garnir des petits pois, de la menthe et de noix de pin.



K pour Katrine : Le livre de recettes, Katrine Paradis & Margaux Verdier

(KO ÉDITIONS, 39,95$)

